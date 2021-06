Insigne: “Il gruppo la forza dell’Italia. Emozionante giocare davanti ai nostri tifosi”

Gli Azzurri vincono 3-0 e iniziano con il piede giusto, al termine della sfida ai microfoni della Rai ha parlato l'attaccante del Napoli

Vittoria all'esordio per l'Italia nell'Europeo contro la Turchia. Gli Azzurri vincono 3-0 e iniziano con il piede giusto, al termine della sfida ai microfoni della Rai ha parlato l'attaccante del Napoli Ciro Immobile:

"Molto emozionante giocare in casa di fronte ai nostri tifosi. Abbiamo fatto un grande secondo tempo e abbiamo fatto tre gol. Mancini ci ha detto di stare tranquilli a fine primo tempo, di rimanere concentrati e di non farci condizionare dagli episodi. La forza è il gruppo, il mister ha creato un grande gruppo, non ci sono titolari. Posso fare sempre di più, mi metto sempre a disposizione della squadra. La cosa importante è vincere. È stata una serata particolare, avere i tifosi è emozionante. Speriamo sia un punto di partenza".