Ag. Insigne: “Futuro in MLS? Con gli americani abbiamo parlato di altro”

Il contratto del capitano del Napoli scade a giugno: per lui si parla dell'interessamento di alcuni club a stelle e strisce

In casa Napoli continua a far discutere la questione legata al futuro di Lorenzo Insigne: il capitano ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, e finora non sono arrivati segnali incoraggianti riguardo il rinnovo. Il suo nome fa gola a diversi club, tra cui l'Inter. Negli ultimi giorni è avanzata l'ipotesi di un interessamento dalla MLS, il campionato americano, e le voci in tal senso sono aumentate dopo che il suo agente, Vincenzo Pisacane, è stato visto a colloquio con persone vicine al calcio a stelle e strisce. Lo stesso procuratore, tuttavia, ha voluto smentire questo scenario con una nota affidata a il Mattino: "Abbiamo avuto solo un incontro per parlare di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato".