Insigne: “Stiamo vivendo una grande favola. Vogliamo arrivare in fondo”

Lorenzo Insigne dal ritiro azzurro di Coverciano dove con i compagni sta preparando gli ottavi di finale dell'Europeo contro l'Austria

"Sto cercando di dare più del 100% per ripagare la squadra e la fiducia del ct mettendo in campo le mie qualità per arrivare ad un solo obiettivo. - ha detto l'attaccante della nazionale e capitano del Napoli - Le big fanno calcoli per evitarci? Fa piacere ma non ci interessa: noi dobbiamo solo continuare ad allenarci bene e restare concentrati, con i piedi per terra, perché ancora non abbiamo fatto nulla. L'obiettivo per noi non è mai stato superare il girone ma è quello di arrivare in fondo. I nostri giovani si sono fatti trovare subito pronti, noi veterani non abbiamo paura anche se d'ora le partite saranno da 'dentro o fuori' ". (ANSA).