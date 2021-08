Napoli, si ferma Insigne verso inizio campionato: infiammazione al ginocchio

Il capitano del Napoli ha svolto oggi un lavoro personalizzato in palestra: è in dubbio per la gara col Venezia

Si ferma Lorenzo Insigne in casa Napoli. Dopo i rumors di mercato degli ultimi giorni sull'Inter, arriva lo stop sul campo per il capitano della squadra di Luciano Spalletti. Lo ha annunciato oggi il club: "Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro. Zielinski e Lozano hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo". Insigne è da considerare in dubbio per la gara d'esordio di campionato di domenica contro il Venezia.