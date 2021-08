“Vieni all’Inter!”, social di Insigne presi d’assalto dai tifosi nerazzurri

Tifosi dell'Inter scatenati per la notizia dell'interesse nerazzurro per Insigne: è tra i candidati per l'attacco di Inzaghi

Alessandro Cosattini

Tifosi dell’Inter scatenati. La notizia di questi minuti dell’interesse nerazzurro per Lorenzo Insigne ha mandato in tilt i fan. I tifosi dell’Inter, infatti, stanno prendendo d’assalto il profilo Instagram del capitano del Napoli. “Vieni all’Inter!”, tantissimi i commenti per invogliare il giocatore al trasferimento a Milano. La società nerazzurra ci pensa, Insigne è tra le idee della dirigenza per l’attacco.