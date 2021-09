Italia, Insigne lascia ritiro per motivi personali. Resta Zaniolo, non Immobile

Gli aggiornamenti dal ritiro degli Azzurri di Mancini in vista della partita contro la Lituania in programma domani

Nel pomeriggio di oggi, Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile non si erano allenati con il gruppo di Roberto Mancini. Il primo per una contusione e il secondo per un affaticamento muscolare. Dei due, solo Immobile ha lasciato il ritiro dell'Italia e fatto rientro alla Lazio; Zaniolo per il momento è rimasto. A sorpresa, ha lasciato la Nazionale anche Lorenzo Insigne, ma solo per motivi personali e non per problemi fisici.