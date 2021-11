TS: “Insigne, il Napoli non farà passi avanti. Anche il Newcastle su di lui”

Insigne resta concentrato sulla Nazionale e sulla squadra di cui è il capitano, nel frattempo il suo agente continua ad avere contatti con altre società

Marco Astori

Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma, giornalista molto vicino alle vicende del Napoli, ha dato un aggiornamento sul futuro di Lorenzo Insigne, sul quale in diversi si auspicano un passo avanti da parte del Napoli per accontentarlo economicamente: "Ma il Napoli lo farà il passo avanti? Probabilmente no, in forza di quella spending review auspicata da De Laurentiis già in questa stagione e giocoforza rinviata alla prossima.

Per il ruolo di Insigne l’investimento previsto non va oltre i 2,5 milioni a stagione, anche per questa ragione il nome di Jeremie Boga, 24enne franco-ivoriano in forza al Sassuolo dall’estate 2018 e che sarà ceduto alla prossima sessione estiva di mercato, è attualissimo. Insigne resta concentrato sulla Nazionale e sulla squadra di cui è il capitano, nel frattempo il suo agente continua ad avere contatti con altre società.

Soprattutto estere, come il Newcastle che ha bisogno di rinnovare il parco attaccanti ed avrebbe le risorse per soddisfare le richieste di Insigne: 7 milioni alla firma, più 6 netti a stagione ed i diritti di immagine tutti per lui. Idem il Psg, che a fine stagione perderà Mbappè .