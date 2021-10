Insigne, rinnovo complicato col Napoli. GdS: “Le parti sono imbarazzate e…”

Dall'Inghilterra giungono voci di un possibile interesse del Chelsea per Insigne, il cui contratto col Napoli è ancora in discussione

Dall'Inghilterra giungono voci di un possibile interesse del Chelsea per Lorenzo Insigne, la cui situazione contrattuale con il Napoli è ancora oggetto di dubbi e analisi. "La traccia londinese è suggestiva, quanto preoccupante. Secondo la stampa inglese il Chelsea ha messo gli occhi su quel contratto in scadenza di Lorenzo Insigne", commenta infatti La Gazzetta dello Sport . Giovedì De Laurentiis ha incontrato l'agente di Insigne, Lorenzo Pisacane, ma la trattativa non decolla.

"La realtà è che la trattativa vera e propria non è ancora partita e le parti sono imbarazzate, non intendono creare dannose polemiche nella fase iniziale della stagione. Eppure bisogna essere concreti, già con l’inizio del nuovo anno Lorenzo (come tutti i giocatori a scadenza) potrebbe sposare una nuova causa ma, per il momento, lui preferisce aspettare l’offerta giusta di De Laurentiis", conferma il quotidiano che poi entra anche nel dettaglio. Insigne, al momento, percepisce 4,5 mln netti e vorrebbe un riconoscimento o incentivo per finire la carriera in azzurro mentre la linea societaria, sugli over 30, è chiara e per questo De Laurentiis punta ad un prolungamento al ribasso del 30%.