Napoli, Insigne: “Tornerò, questa è casa mia. Purtroppo io e la società…”

Emozionato e commosso, Lorenzo Insigne ha giocato oggi la sua ultima partita al Maradona con la maglia del Napoli

"Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio a incitarmi, da napoletano è una gioia immensa. Col tempo la prima cosa che farò è tornare qua, qui è casa mia e non si dimentica mai casa".

"E' troppo forte l'amore per città e maglia. Ci sono poi momenti in cui bisogna fare delle scelte. Io e la società purtroppo abbiamo fatto questa scelta, siamo contenti, sia io che loro. Ho dato tutto, non ho rimpianti. I tifosi mi hanno dimostrato sempre l'affetto nei miei confronti, lo porterò sempre dentro".