Inter, 25 punti in 10 giornate e primo posto: miglior partenza di sempre per Inzaghi

Il tecnico dell'Inter non era mai partito così bene in stagione. Solo nel 2017/18 ma era terzo in classifica

Ottimo inizio di stagione per l'Inter che è prima in campionato e anche in Champions League. I nerazzurri sono in testa alla Serie A con 25 punti dopo 10 giornate, per Inzaghi si tratta della miglior partenza in carriera.