In 58 anni sono cambiate molte cose, ma altrettante sono rimaste uguali: un San Siro sempre gremito per supportare le gesta dei nerazzurri in campo e la grandezza dell'impresa realizzata sono state le costanti di questi due eventi accaduti a quasi 60 anni di distanza. Se infatti la sicurezza della conquista del ventesimo Scudetto è arrivata sempre al 'Meazza', il 22 aprile, seppur formalmente in trasferta, in casa del Milan, sotto i colpi di Acerbi e Thuram, mettendo fine ad una cavalcata gloriosa, esattamente 58 anni fa l'Inter si cuciva al petto la sua prima stella. Davanti ad un San Siro ricolmo di tifosi nerazzurri, l'Inter vinceva 4-1 contro la Lazio e metteva la ciliegina su una torta chiamata "Grande Inter", capace di dominare in Italia e in Europa per quasi un lustro. Suarez, Mazzola, un autogol di Governato e la rete di Domenghini per mandare in visibilio il pubblico interista e chiudere nel giusto modo un'annata e un'era scritta a caratteri cubitali nella storia del calcio. Una squadra guidata dal "Mago" Helenio Herrera e florida di campioni, leggende in grado di vincere tre Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali nel giro di quattro stagioni, chiudendo il percorso insieme con la prima stella del firmamento nerazzurro.