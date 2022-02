Inter, già 58mln in cassa dalla Champions: 110 con la coppa in bacheca. E non è finita

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i conti sugli incassi delle squadre italiane in Champions League

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i conti sugli incassi delle squadre italiane in Champions League. L'Inter ha già beneficiato di 58 milioni circa, senza considerare biglietteria, sponsor e indotto generale. Ma potrebbero arrivare fino a 110 milioni in caso di vittoria del trofeo:

"Dopo la fase a gruppi del torneo in corso, la Juve può considerare nelle sue casse già 73 milioni, seguita da Inter (58), Milan (42, fuori) e Atalanta (30, in Europa League). Per Allegri e Inzaghi il bottino di premi Uefa può aumentare fino a 43 milioni in caso di successo. Se la Juve diventasse campione d’Europa prenderebbe 116 milioni, più il resto del market pool, quello legato ai risultati, ancora da calcolare: obiettivo massimo 125 milioni. L’Inter potrebbe arrivare a 110 milioni. Senza contare biglietteria, sponsor e tutto l’indotto".