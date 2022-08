Inter, 8 gol nell’allenamento congiunto con la Pergolettese: doppietta di Lautaro

Sessione da due tempi di 45 minuti per i ragazzi di Simone Inzaghi in preparazione all'amichevole di sabato contro il Villarreal

L'Inter viaggia verso l'inizio ufficiale della stagione. In attesa di scendere in campo a Lecce il 13 agosto, la squadra di Simone Inzaghi si prepara all'ultima amichevole del pre-campionato, in programma sabato 6 agosto a Pescara contro il Villarreal.