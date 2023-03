Inter, 8 ko in 26 partite: solo due volte ha fatto peggio nell’era dei 3 punti

Ennesimo passo falso dell'Inter, che perde anche sul campo dello Spezia: ottava sconfitta dei nerazzurri in queste prime 26 giornate di Serie A. Come evidenziato dai dati Opta, solo due volte si è visto di peggio: "L'Inter ha perso otto partite in questo campionato, nell0era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo due volte ha subito più sconfitte dopo 26 gare stagionali in Serie A: 11 nel 2011/12 e 10 nel 1998/99. Sofferenza".