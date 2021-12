Inter, Abiuso: “Importante sbloccarmi in campionato. Grazie al mister per la fiducia”

Le parole raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Breda Fabio Alampi

Fabio Abiuso, autore di un gol nel match di oggi pareggiato 2-2 contro il Genoa dalla Primavera dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al Breda. Queste le parole raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "E' stato importante segnare oggi per sbloccarmi in campionato, ma sono contento di contribuire al lavoro della squadra anche se non segno. I gol in Youth mi hanno aiutato a sbloccarmi anche in campionato".