Inter Academy in Brasile, al via la partnership con It.Sports. Antonello: “Siamo convinti…”

Continua l’impegno nerazzurro in Brasile: prende il via oggi Inter Academy Brazil in collaborazione con il nuovo partner IT.SPORTS, che si occuperà dello sviluppo del progetto a 360 gradi.

IT.SPORTS ha sviluppato un modello innovativo di gestione delle scuole calcio, appositamente studiato per Inter Academy Brazil. Questo modello permetterà di gestire in modo integrato tutte le scuole calcio nerazzurre del territorio brasiliano, avvalendosi di strumenti tecnologici che permetteranno di garantire alti standard tecnici e gestionali a questa nuova fase di sviluppo del progetto nerazzurro in Brasile.

“L’Inter è da sempre molto attenta alla formazione dei giovani calciatori, sia dal punto di vista tecnico che umano, e abbiamo ritrovato nel partner IT.SPORTS la stessa attitudine che contraddistingue il nostro club. Siamo quindi convinti che questa partnership migliorerà ulteriormente Inter Academy in Brasile” ha affermato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

“Siamo entusiasti di poter iniziare una nuova fase di sviluppo e crescita di Inter Academy in Brasile. Abbiamo sviluppato un modello di business innovativo che speriamo possa dare ancora più valore a questo grande progetto nerazzurro” le parole di Jonas Teixeira, CEO di Inter Academy Brazil.

L’inizio delle attività tecniche è previsto per marzo 2020, con un coach nerazzurro che raggiungerà il Brasile per lavorare a stretto contatto con gli allenatori e i giovani calciatori locali.

Inter Academy Brazil amplia ulteriormente il progetto nerazzurro nel mondo, che oggi conta 21 progetti permanenti, più di 20.000 atleti e più di 450 allenatori locali coinvolti a livello globale.

(Inter.it)