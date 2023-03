Inter, inaugurata la nuova Academy in Cile: Zanetti e Zamorano gli ambasciatori

I due ex calciatori nerazzurri sono stati a Santiago, dove hanno inaugurato il progetto e condotto uno speciale allenamento con i bambini

Si consolida la presenza del brand nerazzurro in Sudamerica: è stata inaugurata oggi a Santiago la nuova Inter Academy Chile , a testimonianza della sempre crescente attrattiva dei colori nerazzurri nel territorio, che conta un’ampia fanbase e più di 3 milioni di persone interessate all’Inter.

La nuova Inter Academy Chile si svilupperà in due centri di eccellenza del territorio: la Ciudad Universitaria y del Deportedell’Universidad San Sebastián, una delle principali istituzioni di istruzione superiore in Cile che pone al centro il valore del processo formativo, sposando a pieno la filosofia del progetto nerazzurro, e il Club LAF (Club Liga Amigos del Fútbol), società sportiva di ampia tradizione e che vanta un centro sportivo all’avanguardia, sede ufficiale di Inter Academy in Cile.