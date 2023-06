Le parole del procuratore: "Nessuno si aspettava che arrivasse in finale di Champions. Se arrivi secondo puoi avere l’amaro in bocca"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Beppe Accardi, agente, ha parlato così in vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter di sabato prossimo: “Nessuno si aspettava che arrivasse in finale di Champions. Se arrivi secondo puoi avere l’amaro in bocca, però sei nell’Olimpo del calcio. Inzaghi ha meritato di continuare a lavorare”.