CorSera – Inter, accelerata figlia di due fattori. Calhanoglu rispetto al Milan…

Il focus del quotidiano a proposito dello score dei nerazzurri nell'ultimo periodo anche grazie alle prestazioni del turco

Complici i risultati dell'ultimo weekend di Serie A, l'Inter si è avvicinata clamorosamente al Milan, portandosi a -1 dai rossoneri. Un'accelerata netta dei nerazzurri, capaci di recuperare in poco tempo 6 dei 7 punti di svantaggio accumulati dalla squadra di Pioli. Scrive oggi il Corriere della Sera: "Si era già visto nel derby di inizio novembre, sfuggito solo per il rigore fallito da Lautaro e per le tante occasioni mancate, che l’Inter aveva inserito le marce alte. L’accelerata è figlia di una crescita collettiva e di un grande Hakan Calhanoglu. Il turco si è dimostrato decisivo nei passaggi più difficili della stagione: in gol con Milan, Napoli e a Venezia. Tre di fila e quattro reti già realizzate in 12 match, tante quante ne aveva segnate in tutta la passata stagione. Sembra aver trovato la continuità, sempre mancata ai tempi rossoneri".