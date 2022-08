CdS – Inter, un punto interrogativo su Acerbi: “Avrà bisogno…”

C'è un aspetto che non convince il quotidiano sulla scelta dell'Inter di puntare sul difensore in arrivo dalla Lazio

Il matrimonio tra Francesco Acerbi e l'Inter è vicino al traguardo. La giornata di domani sarà decisiva per il passaggio con la formula del prestito del difensore dalla Lazio ai nerazzurri. Accontentato Simone Inzaghi, che avrà nuovamente a disposizione il suo ex calciatore dopo l'esperienza insieme in biancoceleste.