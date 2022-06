Inter, Acerbi ipotesi low cost? “Piace ad Inzaghi: ecco quanto chiede Lotito”

Francesco Acerbi è destinato a lasciare la Lazio. Gli agenti del calciatore sono infatti al lavoro per cercare una nuova destinazione per il difensore classe '88, che ha rotto con l'ambiente biancoceleste. "Lotito chiede sempre fra i 5 e i 7 milioni di euro per cedere il cartellino, ma non ha nessun interesse a mettersi di traverso. Impensabile tenere un calciatore scontento e malvoluto dai tifosi per altri 3 anni (il contratto scade nel 2025, ndr), con uno stipendio da oltre 2 milioni", spiega calciomercato.com che, poi, accosta Acerbi a Inter e Milan.