Dopo Correa mercato chiuso? GdS: “L’Inter potrebbe prendere un altro attaccante”

L'Inter già in giornata potrebbe ufficializzare il colpo Joaquin Correa, avendo raggiunto l'accordo con la Lazio per circa 30 mln di euro più uno di bonus. Ma il mercato nerazzurro potrebbe non essere finito qua, anche per quanto riguarda l'attacco: "L’attacco di Inzaghi è invece ora numericamente a posto. Ma in queste ore saranno fatte valutazioni approfondite sul conto di Alexis Sanchez, proprio ieri rientrato ad Appiano. Ecco perché non è da escludere che, in extremis, il club di Zhang possa decidere di affondare il colpo anche su Gianluca Scamacca, qualora per il Sassuolo e lo stesso centravanti non dovessero presentarsi altre occasioni da qui in avanti", commenta infatti La Gazzetta dello Sport.