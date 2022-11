Inter, Adams nome nuovo per il centrocampo. GdS: “Operazione complessa, ma…”

Non solo Yunus Musa : Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel corso del suo soggiorno in Qatar ha segnato sulla sua agenda il nome di un altro centrocampista americano. Si tratta di Tyler Adams, classe '99 del Leeds e già capitano della selezione a stelle e strisce nonostante la giovane età. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il viaggio di Piero Ausilio ha dato all'Inter una nuova idea per la mediana: insieme a Musah, nel cuore del gioco degli americani, c'è un ragazzo di 23 anni che gioca già con la fascia di capitano al braccio e sembra essere dappertutto. Tyler Adams è l'ultimo nome inserito in bella mostra nel taccuino del d.s. dell'Inter, pronto a stilare la propria relazione.

Non che Adams non fosse già presente nei file del club, ma guardarlo dal vivo ha aumentato il desiderio di Ausilio di fare un tentativo per vestirlo di nerazzurro. Il problema semmai è che Adams, 23 anni, è stato da poco acquistato dal Leeds e in Premier sta già dimostrando di avere qualità e attributi per imporsi a livello internazionale. E contro l'Inghilterra non ha concesso un millimetro agli avversari, sdoppiandosi nel doppio ruolo di interditore ed incursore. Col Leeds ha 13 presenze, tutte da titolare e soltanto in una occasione sostituito: a luglio il club inglese ha sborsato 17 milioni di euro al Lipsia per averlo, legandolo al club con un contratto fino al giugno 2027. Insomma, l'operazione già così si presenta molto complessa, ma l'Inter vuole iscriversi alla corsa, qualora ci fosse possibilità".