Inter, già scritto un altro addio: “Cessione per 5 mln o rescissione”

Il club nerazzurro sta pianificando i tagli, partendo da chi è in esubero: e un addio sembra ormai scritto

La salvezza conquistata dal Cagliari certifica la permanenza di Radja Nainggolan in rossoblu . Il centrocampista belga è infatti ormai fuori del tutto dal progetto dell'Inter e presto le parti si siederanno al tavolo per discutere le modalità di acquisto. Spiega il Corriere dello Sport: "All’orizzonte due strade: o quella di un acquisto a titolo definitivo con un’offerta rossoblù che si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro, oppure lasciare che il giocatore rescinda il suo contratto con i nerazzurri per poi accasarsi al Cagliari .

Così come nella passata stagione, infatti, il Ninja non rientra più nei piani dell’Inter e questo sembra spianare la strada agli isolani ai quali va la piena preferenza da parte del diretto interessato. I nerazzurri risparmierebbero circa quattro milioni di euro di stipendio (più bonus) e per questo potrebbe materializzarsi una trattativa simile a quella che l’anno scorso ha portato in rossoblù Diego Godin. Le diplomazie sono già al lavoro e non è da escludere che fin dalla prossima settimana possano esserci i primi segnali".