Ts – Inter, in caso di addio di Conte 4 opzioni. È follia pensare che…

Niente incontro e parti che sembrano sempre più lontane

Niente incontro e parti che sembrano sempre più lontane. Non c'è stato nemmeno ieri l'atteso faccia a faccia tra Steven Zhang e Antonio Conte . Secondo quanto riporta Tuttosport , il club non ritiene necessario un incontro, perché Conte viene ritenuto l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. "Dunque, o Conte accetta la nuova direzione che Zhang ha indicato alla sua dirigenza, oppure dovrà essere lui a fare un passo indietro".

"Chiaramente, vista la situazione economica, è follia pensare che l’Inter, di fronte a un “non ci sto” di Conte, lo esoneri: i costi sarebbero altissimi. A tal proposito, la dirigenza dell'Inter continua a non voler pensare a un nuovo allenatore, ma non potrà farsi trovare impreparata in caso di rottura. Con Allegri in direzione Torino, rimangono fra le opzioni valutate Simone Inzaghi , se oggi non rinnoverà con la Lazio, Mihajlovic , Sarri e Fonseca".