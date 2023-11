Scudetto, l’algoritmo dice Inter all’84%. Biasin: “Mi è capitata tra le mani una foto con Ronaldo…”

Secondo l'algoritmo di Opta è l'Inter la grande favorita per lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha l’84,5% di probabilità di conquistare il tricolore, contro l’11,8% della Juve. Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin commenta così la previsione dell'algoritmo: "È una sorta di Divino Otelma in grado di prevedere il futuro, ma senza sfera di cristallo. Da qualche tempo costui ha invaso il mondo del pallone. Son tutti lì a citarlo".

"E ci dicono “come finirà” e “chi vincerà” e “chi farà più gol” e così via. In codesta infinita pausa per la Nazionale, l’algoritmo si è sbizzarrito quanto a “previsioni sul vincitore del prossimo scudetto”. Mentre ragionavo sull’affidabilità del modello, mi è capitata tra le mani una foto con Ronaldo in maglia nerazzurra, bellezza allo stato puro, vincitore di una misera Coppa Uefa. Vaglielo a spiegare all’algoritmo".