Ts – Inter, l’alibi di ferro di Inzaghi. Davanti a qualsiasi pubblico ministero…

Nella prima parte di stagione, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di due pezzi da 90: Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Contro la Sampdoria entrambi scenderanno in campo dal 1'. "Uno ha giocato sette partite da titolare in campionato, l’altro appena quattro. I numeri, anche nel calcio, sono la bussola per capire l’andamento di una stagione. E il maxi-vantaggio del Napoli sull’Inter è spiegato anche dai guai che hanno azzoppato l’annata di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku", sottolinea Tuttosport.

"Il primo stasera giocherà l’ottava gara dall’inizio in Serie A, il secondo la quinta: alibi di ferro che Simone Inzaghi può mostrare davanti a qualsiasi pubblico ministero. Perché è vero che l’Inter era partita avendo al centro del mirino la seconda stella, ma a giustificare i piani societari di grandeur c’era il ritorno di Big Rom e della LuLa. Inzaghi, non solo ha dovuto fare a meno del belga, ma ha pure dovuto mettere una pezza alle tante assenze di Brozovic, inventandosi Hakan Calhanoglu in un ruolo dove non aveva mai giocato in carriera. Stasera, a Marassi contro la Sampdoria, i due giocheranno titolari e gli occhi saranno tutti per loro. Gli obiettivi, anche se riaggiornati, sono comunque molto ambiziosi: riconquistare la Coppa Italia, rimettere piede nei quarti di Champions dove l’Inter manca dal 2011 e puntellare la posizione tra le prime quattro, nonché il ruolo, per ora alquanto effimero, di anti-Napoli".