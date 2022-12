Inter, allarme Mkhitaryan rientrato: ieri lavoro di scarico. Col Napoli ci sarà

Nessun problema per Henrikh Mkhitaryan. L'allarme scattato in occasione della sfida amichevole contro il Sassuolo è rientrato.

Inzaghi avrà a disposizione ancora quattro allenamenti per decidere chi far giocare a centrocampo, in un reparto che vede un Brozovic ancora fuori a causa delle condizioni fisiche non ancora ottime con Calhanoglu confermato in regia.