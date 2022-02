GdS – Inter, non solo un allarme: “Tante piccole spie accese, la cura ha un nome”

Un focus sul momento dell’Inter in campo, ma soprattutto sul rientro di un giocatore che può rivelarsi molto importante per Simone Inzaghi

Un focus sul momento dell’Inter in campo, ma soprattutto sul rientro di un giocatore che può rivelarsi molto importante per Simone Inzaghi. Lo fa Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in vista del derby d’andata di Coppa Italia in programma domani a San Siro: “Testa e gambe, difficile scindere se si parla di Inter, di questa Inter. Kopf und Beine, se preferite il tedesco. Perché tedesca è la cura e la scossa che cerca Simone Inzaghi: Robin Gosens. E sì che il calo è psicofisico, la diagnosi l’hanno fatta per bene ad Appiano: non c’è solo un solo allarme da curare, ma tante piccole spie che si sono accese. È un po’ come se l’Inter stia aspettando una nuova scintilla per ripartire: può darla un risultato, e in questo senso il derby arriva al momento giusto. Può darla però pure un giocatore, e allora ecco Gosens. Il tedesco entrerà per la prima volta tra i convocati proprio per la sfida con il Milan. Inzaghi lo aspetta, per l’oggi e il domani. È il rinforzo a lungo invocato dall’allenatore e c’è una ragione tecnica a supporto: probabilmente nessuna squadra in Italia fonda il proprio gioco sugli esterni come fa Inzaghi. E va gestito ogni singolo minuto, ogni piccolo calo di condizione.