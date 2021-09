GdS – Inter, non solo Satriano: le idee in attacco se non recupera Sensi

Le possibili soluzioni dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi verso la 3a giornata di campionato: ruota tutto attorno a Sensi

A pochi giorni dalla ripresa del campionato contro la Sampdoria, l’Inter deve fare i conti con lo stop di Stefano Sensi . Nelle scorse ore il giocatore ha accusato un fastidio al polpaccio in Nazionale ed è stato escluso dalla lista dei 23 per la sfida di questa sera con la Lituania valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In vista del match coi blucerchiati, Simone Inzaghi rischia di trovarsi in emergenza in attacco visto che i sudamericani torneranno solo a poche ore dal fischio d’inizio.

Della situazione ha parlato così La Gazzetta dello Sport: “Per Sensi resta la speranza che, visto anche il suo storico, venga risparmiato anche su pressione dell’Inter. Tutti i club del resto hanno spinto per non spremere i loro uomini in vista della ripresa del campionato o per riaverli indietro al minimo acciacco. Inzaghi deve però ragionare in vista della trasferta di domenica a Marassi e l’assenza di Sensi sarebbe pesante. Partendo dall’assunto che, altre a Correa e Lautaro, anche Vecino e Vidal rientreranno soltanto venerdì notte (giocano domani notte dall’altra parte del mondo), Sensi era l’uomo designato per fare da raccordo tra il centrocampo e Dzeko. Se non fosse disponibile contro la Samp, Inzaghi avrebbe due strade. La prima porta all’avanzamento di Calhanoglu, ma poi con Barella e Brozovic resterebbe solo Gagliardini, peraltro fermo da fine luglio per un problema al ginocchio, ora risolto. Altrimenti fiducia a Satriano e centrocampo senza variazioni”, si legge.