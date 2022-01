Inter, era Allegri l’alternativa a Inzaghi: “È andata così, tutto in 24-48 ore”

Un interessante retroscena di mercato sulla panchina dell'Inter: è andata così in estate, la scelta era tra Inzaghi e Allegri

Un interessante retroscena di mercato sulla panchina dell'Inter. Come svelato da Sky Sport, prima dell'arrivo di Simone Inzaghi, la società stava ragionando anche Max Allegri. Quest'ultimo aveva però già scelto la Juve, per questo l'Inter ha virato con decisione su Inzaghi e lo ha convinto in 24/48 ore, proprio mentre l'allenatore stava trattando il rinnovo con la Lazio. Inzaghi ha riflettuto una notte, dopo aver incontrato Lotito, poi ha scelto l'Inter.