Inter, allenamento ad Appiano Gentile: il report dell’ultima seduta

Prosegue l'avvicinamento dei nerazzurri verso il match contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 18

Continua l'avvicinamento verso Inter-Fiorentina, partita in programma sabato alle 18:00 al Meazza e valida per la 30.a giornata di Serie A. Si tratta dell'ultimo impegno di marzo per la squadra di Inzaghi: il campionato infatti si fermerà causa impegni delle nazionali. Dopo la partita con la squadra viola, l'Inter tornerà in campo nei primi giorni di aprile nella trasferta di Torino contro la Juventus.