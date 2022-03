Inter, allenamento ad Appiano Gentile: numerosi Primavera aggregati al gruppo

Squadra in campo al Centro Sportivo Suning: complici i numerosi assenti sono stati chiamati anche diversi giovani

Squadra in campo al Centro Sportivo Suning: nell'ultima sosta del Campionato per gli impegni delle nazionali, i nerazzurri, senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, si sono ritrovati per proseguire la preparazione. Il primo match in programma dopo la ripresa della Serie A è la sfida di Torino contro la Juventus che si disputerà domenica 3 aprile alle 20:45.