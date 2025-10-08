Ci saranno anche aggregati dell'Under23 e della Primavera nel primo allenamento che si terrà oggi alla Pinetina alla ripresa dopo Inter-Cremonese e durante la pausa per le Nazionali. Thuramsi sottoporrà a terapie, deve recuperare dall'infortunio muscolare che si è procurato nella gara contro lo Slavia. A disposizione di Chivu ci sono ad esempio i tre portieri, Acerbi, Mkhitaryan. E poi anche Diouf, che deve ancora trovare spazio, e Bonny che ha fatto bene in questo inizio di stagione.