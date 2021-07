Mercato Inter, all. Psv: “Malen e Dumfries vogliono andarsene. Era chiaro…”

Il tecnico del club olandese, Roger Schmidt, ammette che i due giocatori vogliono lasciare il Psv questa estate

Nel secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League, il Psv ha affrontato il Galatasaray vincendo l'andata per 5-1. Risultato reso ancora più straordinario dal fatto che l'allenatore Roger Schmidt ha dovuto fare a meno di due giocatori chiave: Donyell Malen e Denzel Dumfries .

Entrambi sono in procinto di lasciare il club olandese e sull'esterno è forte l'interesse dell'Inter. Lo stesso tecnico ha affermato che la volontà di Malen e Dumfries è quella di lasciare il Psv questa estate: "Vogliono andarsene. Era chiaro fin dall'inizio che avrebbero saltato alcune gare. Per loro è stata una buona stagione. Se alla fine rimarranno? Questo non lo sappiamo", ha concluso Schmidt.