Inter, battere la Salernitana per record e primato. In attesa di un allungo nel weekend

Turno favorevole per l'Inter che gioca in casa dell'Ultima in classifica: il Milan ospita il Napoli e l'Atalanta se la vedrà con la Roma

Andrea Della Sala

Occasione importante per l'Inter questa sera in casa della Salernitana. La squadra di Inzaghi è ospite dell'ultima in classifica, con una vittoria manterrebbe il primato in classifica, in attesa di possibili sorprese nel weekend.

"In casa Inter si augurano possa essere questo il titolo della serata dell’Arechi, dove battendo la Salernitana l’Inter sarebbe già sicura di allungare: lo scontro Milan-Napoli farà perdere terreno almeno a una delle due inseguitrici, se poi l’amico Mourinho con la sua Roma riuscisse a infiocchettare un bel pacco di Natale sotto l’albero rallentando anche la rincorsa dell’Atalanta tanto meglio", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ma prima di tutto, l’Inter deve vincere la sua partita stasera e vincere significherebbe automaticamente almeno eguagliare il record storico di reti segnate in un anno solare dal club, con i 99 gol realizzati nel 1950 (nel 2021 siamo già a 98 a due gare dalla fine). Ma l’obiettivo è quota 100, inutile nascondersi: e la missione sarà affidata a Edin Dzeko, la nuova arma letale dell’Inter di Simone Inzaghi", aggiunge il quotidiano.