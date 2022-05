Dybala, Mkhitaryan e non solo: Inter ad alta qualità, Inzaghi pensa a una novità

Il tecnico potrebbe progettare alcune variazioni al canonico 3-5-2 visto in questa stagione all'insegna della qualità

Un'Inter con ancor più qualità per rimanere competitiva anche nella prossima stagione: è questa l'idea che gira nella testa di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport la spiega così: "Il progetto è per palati fini, cucina da intenditori, una ristorante tre forchette o giù di lì. Inter ad alta qualità, questa è la via da seguire nella costruzione della squadra che verrà. È l'idea venuta fuori dai ragionamenti di Simone Inzaghi con la società. Messi in serie, uno dopo l'altro, funzionano così: Dybala è la copertina, Mkhitaryan l'occasione colta al volo, Bernardeschi è invece la pista da seguire per coprire il buco lasciato da Perisic. E Calhanoglu, sì, Calhanoglu sarà ancor di più al centro dell'impianto tattico della nuova Inter".

"(Mkhitaryan) si appresta ad abbracciare Inzaghi. Per i nerazzurri è un salto in avanti: tecnicamente in rosa va a prendere il posto del partente Vidal, di fatto trasparente nella stagione appena conclusa. Rispetto al cileno, Micki aggiunge qualità tecnica, oltre che incisività offensiva come numero di gol e assist. Ma soprattutto, consentirà a Inzaghi di respirare in maniera meno affannosa quando mancheranno Calhanoglu, Brozovic e Barella. Di più: l'armeno è quel che serve anche per una variazione sul tema. Perché ogni tanto il ristorante ha bisogno di rinnovare il menu: e allora occhio alla traccia del 3-4-2-1, per l'Inter che verrà".