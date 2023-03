Milanese: “Inter, alti e bassi incredibili. Inzaghi? Gli manca un po’ di mestiere”

Mauro Milanese, ex difensore dell'Inter, intervenuto su "1 Football Club" su 1 Station Radio ha parlato del momento attraversato dai nerazzurri : "Si passa dall'esaltazione della vittoria contro il Napoli alle delusioni contro Empoli e Spezia. Quando gioca da Inter dà la sensazione di poter essere squadra da secondo posto. Per la qualità dei giocatori i blackout sono davvero inconcepibili. Le sconfitte, effettivamente, cominciano ad essere troppe".

"A volte, una vittoria del mondiale può portare leggero appagamento. Inconsciamente si è consapevoli di non poter raggiungere vette tanto alte. Ci sono giocatori a cui la competizione garantisce ancora maggiore carica, ad altri invece causa un calo mentale come accaduto per l'argentino. È necessario ritrovare la carica, per un calciatore che ha sempre dato molto all'Inter nelle ultime due stagioni".