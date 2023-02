Inter, alti e bassi non da progetto vincente: “Zhang e i suoi uomini sanno…”

Settima sconfitta in campionato, continui alti e bassi non da grande squadra. L'Inter di Simone Inzaghi delude ancora

"Zhang e i suoi uomini sanno bene che non è questo il momento di fare dei bilanci sportivi perché ci sono ancora troppe variabili sul tavolo, dal cammino in Champions e in Coppa Italia passando per il piazzamento finale in Serie A. Di certo però gli alti e bassi della squadra irritano e soprattutto non trasmettono la sensazione che l'Inter sia una grande squadra. O se preferite, un progetto pienamente vincente".