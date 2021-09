Altobelli: “È un’Inter diversa ma può vincere ancora. In CL? Real battibile”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato delle possibilità della squadra di Inzaghi di vincere lo scudetto

Spillo Altobelli, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , ha parlato dell'Inter di Inzaghi e delle aspettative su scudetto e CL. Queste alcune delle dichiarazioni che l'ex attaccante nerazzurro ha rilasciato alla rosea. «Mi aspetto un'Inter sempre protagonista, ma so che le rivali presto troveranno l'assetto giusto. E mi riferisco soprattutto alla Juve. Nelle prime due giornate ho visto voglia di vincere e fame e un gioco di squadra. Conte, Hakimi e Lukaku erano importanti e c'è un vuoto da colmare. Ma credo che questa sia un'Inter diversa».

«Ha una manovra più corale e il grande vantaggio di avere mantenuto invariate la difesa e migliorato il centrocampo, due reparti che decidono lo scudetto. Anche la presenza di Sensi può essere decisiva. L'attacco dovrà trovare continuità per non far rimpiangere Lukaku. Credo che l'Inter sia ancora la favorita per lo scudetto perché l'ossatura della squadra è rimasta uguale».