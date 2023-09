Inter, altro premio per Zanetti: “Per il grande impegno nel sociale da oltre 20 anni”

Javier Zanetti continua a essere in prima linea per aiutare i più deboli. Soprattutto i bambini, come fa da tempo con la sua associazione benefica. E per questo motivo ieri a Firenze ha ricevuto l'ennesimo premio. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola: "Ancora un premio, da vicepresidente. Di quelli che fanno bene al cuore. Javier Zanetti, stavolta, è stato omaggiato per l’incredibile impegno nel sociale.