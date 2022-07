Inter, primi segni d’intesa tra Lukaku e Lautaro. Asllani si prende la scena

"Il belga è arrivato ad Appiano in discreta forma e sicuramente in condizioni fisiche migliori rispetto al 2019, quando era stato acquistato dallo United dopo un'estate con pochissimi allenamenti veri. E' evidente che Big Rom sia motivatissimo, che abbia il desiderio di cancellare la scorsa (brutta) stagione al Chelsea e di riconquistare a suon di gol i tifosi della Curva Nord e in generale tutti gli interisti. Lautaro gli ha dato man forte con una doppietta e con palloni recuperati nella metà campo avversaria grazie a pressing e interventi decisi. Proprio come piace a Inzaghi...", racconta il Corriere dello Sport.