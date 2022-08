GdS – Inter, un ultimo test: fissata per mercoledì amichevole contro la Primavera

Sabato l'Inter esordirà in campionato contro il Lecce al Via del Mare ma prima Inzaghi testerà la squadra ancora una volta

Sabato l'Inter esordirà in campionato contro il Lecce al Via del Mare ma prima Inzaghi testerà la squadra ancora una volta. Lo farà mercoledì, contro la Primavera di Chivu:

"Un ultimo test prima dell’inizio del campionato, previsto per sabato sera a Lecce. L’Inter di Simone Inzaghi mercoledì pomeriggio giocherà un’amichevole con la Primavera campione di Italia di Christian Chivu al Suning Center di Appiano Gentile: sarà l’occasione per fare le prove generali e testare un’ultima volta l’assetto definitivo per l’avvio della stagione", la conferma della Gazzetta dello Sport.