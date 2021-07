Inter, oggi test con la Pro Vercelli: c’è Calhanoglu, possibile spezzone per…

L'Inter di Simone Inzaghi affronta ad Appiano Gentile la Pro Vercelli nell'ultimo test prima della partenza per gli USA

L' Inter affronta oggi nell'allenamento congiunto, ovvero amichevole non ufficiale, la Pro Vercelli , formazione di Lega Pro . L'incontro è in programma ad Appiano Gentile alle 17:30. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei calciatori nerazzurri, alle prese con la prima parte del ritiro.

Contro la formazione piemontese sarà possibile vedere all'opera per la seconda volta Hakan Calhanoglu, in campo contro il Sarnico ma non sabato a Lugano. Il turco era assente a causa del matrimonio del fratello. Possibile impiego per uno spezzone di gara di De Vrij e Brozovic, rientrati lunedì. Capitolo attaccanti: l'infortunio di Mulattieri non è serio, mentre Pinamonti ieri ha lavorato con la squadra.