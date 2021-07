Inter, altre due amichevoli in programma prima dell’inizio della stagione

Il programma del precampionato della squadra di Inzaghi che lunedì si ritroverà al completo ad Appiano

L'Inter si ritroverà al gran completo lunedì ad Appiano Gentile per iniziare l'ultima parte di preparazione verso la nuova stagione. Prima dell'inizio del campionato i nerazzurri dovranno affrontare altre due amichevoli. In agenda ci sono i test dell'8 agosto a Parma contro i padroni di casa e quello del 14 a Monza contro la Dinamo Kiev, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi.