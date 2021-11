Inter ancora in gol in trasferta: contro Mou Inzaghi può scrivere la storia

L'Inter di Simone Inzaghi è a un passo dal record di gol consecutivi in trasferta del 1951: può eguagliarlo a Roma contro Mourinho

La trasferta di Venezia conferma l'ottimo stato di forma dell'Inter di Simone Inzaghi. La formazioni nerazzurra porta a casa tre punti fondamentali per continuare la risalita, portandosi a una sola lunghezza dalla vetta in attesa delle sfide delle rivali Milan e Napoli, impegnate in casa rispettivamente contro Sassuolo e Lazio.