CorSera – Inter, andare oltre gli ottavi sarà un’impresa: i nerazzurri non possono…

Andare oltre gli ottavi di finale, per l'Inter di Simone Inzaghi, sarà una vera e propria impresa. Lo scrive il Corriere della Sera, che parla di una squadra ancora impreparata ad affrontare corazzate come il Real Madrid:

"Il Real lascia fare e riparte, Jovic spara alto sull’uscita di Handanovic. Kroos non si vede, poi d’un tratto accende la miccia e libera Rodrygo al tiro: palo. Il Madrid è così, l’Inter non tiene il passo, semplicemente non può. La ripresa non ha niente da dire, Inzaghi capisce e chiama la ritirata con tre cambi insieme e toglie i migliori. Asensio entra e nobilita la sua presenza con un gran gol dal limite. L’Inter guarda e applaude, passa agli ottavi, può essere felice. Andare oltre sarà un’impresa".