Inter, andata a 37 punti: mai così male negli ultimi 6 anni. GdS: “La verità è che…”

"L’involuzione dell’Inter si legge in campionato. Nelle coppe il cammino è praticamente speculare alla scorsa stagione. Ma è in Serie A che si tirano le somme. L’Inter è lontanissima parente dalla squadra che un anno fa di questi tempi stupiva per bellezza e concretezza. Quella veleggiava, si sentiva più forte e in campo metteva in soggezione gli avversari con la forza del gioco e dei singoli. Oggi l’Inter è involuta. Ha picchi altissimi - vedi la gara con il Napoli - e momenti di buio che non sono spiegabili solo con le assenze. Lukaku, in fondo, un anno fa mica c’era. Certo, manca Brozovic. Eppure tutti si è concordi nel benedire l’accoppiata Calhanoglu-Mkhitaryan come una delle cose più positive di quest’anno. Oggi l’Inter è nervosa e poco lucida", spiega La Gazzatte dello Sport.