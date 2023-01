CorSera – Inter, andazzo rischioso. Skriniar, errore di valutazione. In estate potrebbero…

Per l'Inter è stato un girone d'andata fatto di alti e bassi. Inoltre alcune situazioni interne non hanno aiutato

Per l'Inter è stato un girone d'andata fatto di alti e bassi. Troppo incostanti i nerazzurri per pensare di puntare allo scudetto, soprattutto guardando la marcia trionfale del Napoli. Rispetto allo scorso campionato, i nerazzurri hanno 9 punti in meno. "La squadra di Inzaghi ha perso Perisic e non ha quasi mai avuto Lukaku, oltre a Brozovic. Ha iniziato male, turbata dalle trattative di mercato su Skriniar per il quale il Psg adesso potrebbe arrivare a offrire appena 10 milioni. Non certo i 50 prospettati a giugno", sottolinea il Corriere della Sera.