Inter, Anfield la medicina per Inzaghi. Liverpool la spinta per la volta scudetto

L’Inter di Inzaghi è uscita dalla Champions League, ma ha battuto il Liverpool ad Anfield e ha dimostrato di potersela giocare con tutti

Andrea Della Sala

Nonostante l’eliminazione, l’Inter esce rincuorata dalla Champions League. Battere il Liverpool in casa propria non è cosa da tutti e dovrà servire per ritrovare fiducia anche in campionati.

“Un’eliminazione può cambiarti la vita, in meglio. Sembra un paradosso, ma il successo dell’Inter ad Anfield contro il Liverpool, per quanto inutile ai fini della qualificazione, è la medicina migliore per la squadra di Inzaghi, attesa da una battaglia per lo scudetto lunga 10 giornate. La vittoria sul campo del Liverpool, imbattuto in casa dal 7 marzo 2020 quando cadde contro il Fulham, può dare la giusta spinta per la volata scudetto, a patto di non ricadere in errori banali, costati punti e certezze”, spiega il Corriere della Sera.

“Il successo di Anfield certifica le potenzialità della squadra e una crescita a livello europeo. «Usciamo fortificati da questo doppio confronto», ha evidenziato Inzaghi dopo l’eliminazione. Una spinta di cui beneficiare in campionato, a cominciare dalla delicata trasferta di domenica contro il Torino. Vincere è vitale per l’Inter. Dopo la pausa per i playoff della Nazionale per il Mondiale in Qatar, i nerazzurri sono attesi dallo scontro diretto con la Juve: arrivarci con 3 soli punti di vantaggio è molto pericoloso a livello psicologico. Diventa fondamentale portare via 6 punti dalle sfide contro Torino e Fiorentina e mantenere le distanze”, aggiunge il quotidiano.